البحرية الليبية تعلن إنقاذ 87 مهاجراً قبالة ساحل المتوسط

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الجمعة، انقاذ 87 مهاجراً كانوا في طريقهم إلى أوروبا، من بينهم 6 نساء وطفل، قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط، في أعقاب تسجيل مصور أصدرته مجموعة مساعدات ألمانية حول الكارثة. وقالت البحرية، في بيان أصدرته، إن خفر السواحل الليبيين عثروا على قارب مطاطي غارق انهار قاعه الخميس، تاركاً معظم المهاجرين في الماء معلقين على ما تبقى من القارب وبراميل بلاستيكية، حيث تم تسليم المهاجرين – العرب والأفارقة – إلى الشرطة الليبية بعد تلقي مساعدات إنسانية وطبية، وفق البيان. وكانت مجموعة سي ووتش الألمانية أن طائراتها صورت ثلاث عمليات إنقاذ من قبل خفر السواحل الليبيين الخميس.

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