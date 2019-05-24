قوة الردع تتسلم المتهمين بجريمة قتل بمدينة الزاوية

تسلمت قوة الردع الخاصة، الموقوفين والمتهمين بقتل “فراس المختار شركس وعبد الرحيم فتحي شركس”، الذين قُتلا في مدينة الزاوية مساء أمس الجمعة.

وأوضحت قوة الردع، أن عملية التسليم، تمت بعد التعاون الأمني بين الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، لضمان أهالي المغدور بهم في مدينة الزاوية، بأن الأجهزة الأمنية ستتخد إجراءاتها في معاقبة المتهمين في القتل.

ونشرت قوة الردع الخاصة، أسماء المتهمين وهُم “وسام رمضان عبد الله الحطاب ومحمود محمد علي كريم”، وأشارت أن التحقيقات في القضية سيتم البدء بها ومن ثم إحالة المعنيين للجهات المختصة، للنظر في القضية ومعاقبة مرتكبي الجريمة.

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