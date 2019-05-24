الصالون السياسي يعقد أمسيته الثالثة في شحات

أقيم أمس الخميس، الصالون السياسي تحت عنوان (العلاقات الدولية: قوة القانون ام قانون القوة) والذي احتضنته بلدية شحات في قاعة البلدية تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة.

وشارك في الصالون نخبة من السياسين واساتذة القانون والعلوم السياسية، والمهتمين بالشأن السياسي والامني، متخصصين فى القانون والعلاقات الدولية كما استضاف الصالون من الشقيقة الجدائر الخبير في الشؤون الامنية السيد احمد ميزاب، ومن البحرين الكاتب السيد موفق الخطاب ومن ليبيا والمستشار عيسى الصغير وكيل وزارة العدل وسعيد رشوان وخالد الترجمان.

وتم خلال الصالون، التأكيد على شرعية عملية الكرامة من قبل الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الارهابية واعتبار ان عملية الكرامة جاءت بتفويض من الشعب الليبي الذي يمثل قوة القانون، وإن قانون القوة تمارسه الدول منذ اتفاف سان فرنسيسكو عام 1945 وأعطت لنفسها الحق فى السيطرة على مقدرات الشعوب وسلب إرادتها وبالتالى تظل شرعية القوات المسلحة الليبية لتحرير ليبيا من براثن الارهاب وعودة هيبة الدولة بتفويض من الشعب الليبي وحكومته المؤقتة المستمدة شرعيتها من البرلمان المنتخب شعبيا.

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