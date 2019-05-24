افطار جماعي للكشافة بمدينة هون‎

أقام فوج هون للكشافة والمرشدات التابع لمفوضية الجفرةللكشافة التجمع السنوي لجميع منتسبي الفوج لتناول وجبة الإفطار الجماعي، بمقر الفوج. وحرص القائمون على الفوج أن تكون مائدة الإفطار الجماعي بمشاركة جميع المنتسبين لبث روح التعاون وتجديد مبدأ العمل التطوعي والأهلي، والذي يعد أحد أبرز سمات وأهداف الحركة العامة للكشافة والمرشدات. وشارك في حفل الافطار الجماعي حلقات الأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة والقادة بالإضافة إلى قدامى الكشافيين للفوج، وحضور مميز لبعض القادة من فوج كشاف مدينتي سوكنة والفقهاء مما يدلل على التواصل المستمر بين أفواج مفوضية كشاف بلدية الجفرة.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
ميناء بنغازي يستقبل سفينة شحن بحمولات متنوعة
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
القيادة العامة تصدر تعليمات بمنع نشر أي معلومة عن مواقع الجيش
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
ليبيا على موعد مع 4 فصول اليوم السبت
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الجيش الليبي يعلن التقدم من جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك