افطار جماعي للكشافة بمدينة هون‎

أقام فوج هون للكشافة والمرشدات التابع لمفوضية الجفرةللكشافة التجمع السنوي لجميع منتسبي الفوج لتناول وجبة الإفطار الجماعي، بمقر الفوج. وحرص القائمون على الفوج أن تكون مائدة الإفطار الجماعي بمشاركة جميع المنتسبين لبث روح التعاون وتجديد مبدأ العمل التطوعي والأهلي، والذي يعد أحد أبرز سمات وأهداف الحركة العامة للكشافة والمرشدات. وشارك في حفل الافطار الجماعي حلقات الأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة والقادة بالإضافة إلى قدامى الكشافيين للفوج، وحضور مميز لبعض القادة من فوج كشاف مدينتي سوكنة والفقهاء مما يدلل على التواصل المستمر بين أفواج مفوضية كشاف بلدية الجفرة.

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