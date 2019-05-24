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سطو مسلح علي شاحنة نظافة في سبها.. والمجلس البلدي يعرب عن قلقه

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المجلس البلدي سبها، إن مجموعة مسلحة من المجرمين شنت، اليوم، سطواً علي شاحنة تابعة للشركة العامة للنظافة بالقرب من مكتب الجديد، مطالبا منطقة سبها العسكرية ومديرية الأمن وباقي الأجهزة الأمنية، بتحمل مسئوليتهم في حماية ممتلكات الشعب الليبي وضبط الجناة وتقديمهم إلي العدالة.

وأعرب المجلس البلدي سبها، في بيان له اليوم، عن قلقه من محاولات عودة استهداف آليات الشركات العامة الخدمية، خاصة آليات الشركة العامة للنظافة من عصابات مسلحة خارجة على القانون، تمتهن الحرابة والسطو المسلح والجريمة المنظمة ومحاربة الاستقرار في مدينة سبها مؤخرا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يجب الاجتماع مع عمداء البلديات ـ وتخصيص تأمين المرافق العامة لكل منطقة ـوعدم إعتداء منطقة على منطقة أخرى بأتفاق مع مجلس الحكم المحلي ـ وكنابة ورسم شعار البلدية مع رقم الهاتف ورقم تسلسلي على أليات وممتلكات العامة للبلدية ـ حتى لايحصل أي خلط أو شبهة ـ وإعادة المسروقات لخزينة البلدية وإتمام عمليات الصيانة والتأمينْ.
    كان كل واحد مسلح بيدير إلي فراسه , البلاد معادش تخطو خطوة للأمام وخصوصا الاعمال الخدمية للبلديات الليبية , كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.

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