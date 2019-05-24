مصدر عسكري: قوات تابعة للوفاق ستنضم قريبا للجيش الوطني

رجّح مصدر عسكري في كتيبة الاستطلاع والاستخبارات، التابعة للقيادة العامة اللجيش الوطني، إمكانية انضمام كتائب كبرى من المناطق الغربية للجيش الوطني، خلال الساعات القادمة، وأبرزها لواء العروبة 26.

وأوضح المصدر العسكري في تصريحه، أن قادة المحاور في القوات المسلحة، عقدت عدّة اجتماعات مع قادة كتائب مسلحة، خلال الأيام الماضية.

وأشار المصدر أن لواء العروبة الذي يقوده عمر تنتوش في ورشفانة، هُو الأقرب للانضمام للجيش الوطني، بمحور العزيزية.

وحول الشأن الميداني في جنوب العاصمة، أكد مصدر بشعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة، أن سلاح الجو استهدف عدّة مواقع تابعة للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مشيرا أن تقدّمات الجيش الوطني تسير بشكل جيد وتحقق تقدّما كبيرا.

وتابع السنوسي قادربوه، في تصريحاته، أن قوة الردع الوسطى تمكّنت من السيطرة على مواقع في محور وادي الربيع.

وأشار المصدر أن الجيش الوطني تمكّن أيضا، من تدمير طائرة تصوير متطورة، صباح يوم أمس الخميس، تابعة لحكومة الوفاق.

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