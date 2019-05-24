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مصدر عسكري: قوات تابعة للوفاق ستنضم قريبا للجيش الوطني

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجّح مصدر عسكري في كتيبة الاستطلاع والاستخبارات، التابعة للقيادة العامة اللجيش الوطني، إمكانية انضمام كتائب كبرى من المناطق الغربية للجيش الوطني، خلال الساعات القادمة، وأبرزها لواء العروبة 26.

وأوضح المصدر العسكري في تصريحه، أن قادة المحاور في القوات المسلحة، عقدت عدّة اجتماعات مع قادة كتائب مسلحة، خلال الأيام الماضية.

وأشار المصدر أن لواء العروبة الذي يقوده عمر تنتوش في ورشفانة، هُو الأقرب للانضمام للجيش الوطني، بمحور العزيزية.

وحول الشأن الميداني في جنوب العاصمة، أكد مصدر بشعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة، أن سلاح الجو استهدف عدّة مواقع تابعة للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مشيرا أن تقدّمات الجيش الوطني تسير بشكل جيد وتحقق تقدّما كبيرا.

وتابع السنوسي قادربوه، في تصريحاته، أن قوة الردع الوسطى تمكّنت من السيطرة على مواقع في محور وادي الربيع.

وأشار المصدر أن الجيش الوطني تمكّن أيضا، من تدمير طائرة تصوير متطورة، صباح يوم أمس الخميس، تابعة لحكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • فى النهاية سينضم الليبين الشرفاء الى جيشهم الوطنى ولا يقبلوا ان يقاتلوا جنبا الى جنب مع مليشيات خرفان مصراطة ولا مع مهربى البشر ولا البقرة الذى يطبق صفات اليهود فى سورة البقرة واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون. هل سألوا انفسهم من الذى يمولهم ولماذا تركيا العلمانية التى تبيح الدعارة وتقننها وتربطها علاقات قوية مع اسرائيل هى وقطر حيث تباهى نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بدور قطر فى التفريق بين فتح وحماس لصالح اسرائيل اما الاخوان الارهابية فهى واسرائيل صناعة انجليزية وهم من اتوا بحسن البنا عميلا لهم لخدمة مصالحهم كما صنع بلفور اسرائيل فهل يرضى اى ليبى شريف ان يعمل لحساب وكلاء الصهاينة ضد جيش بلده رافع كرامتها دوليا بعد رفضهم الذى فرضوه من قبل وهو فائز السراق ومن تبقى حوله من فضلات مجلس الصخيرات بعد استقال اربعة من الشرفاء رفضوا ان يبيعوا وطنهم للاخوان المفسدين عملاء تركيا وقطر كلاب الصهاينة

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