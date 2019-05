كشفت مصادر عن شن أربعة غارات جوية استهدفت مواقع مسلحي حكومة الوفاق في خلة الفرجان والزطارنة جنوب وجنوب شرق طرابلس .

يذكر أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش قد رفض مبادرات وقف إطلاق النار مؤكدا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك في ظل وجود المجموعات المسلحة

