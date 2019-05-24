مصادر: السراج طلب دعما عسكريا من الجزائر لمواجهة الجيش الوطني

كشفت مصادر صحفية، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد طلب من الجزائر دعمًا ومساعدة عسكرية واستخبارية، خلال زيارته للعاصمة الجزائرية والاجتماع مع الرئيس الجزائزي المؤقت عبد القادر بن صالح.

وأوضحت “اندبندنت عربية” نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المأذونة” أن السراج قد طلب المساعدة الجزائرية لتغيير موازين القوى بين المجموعات التابعة له والجيش الوطني، في محاور القِتال جنوب طرابلس.

وأشارت المصادر، أن رئيس المجلس الرئاسي، قد برّر طلبه للدعم العسكري والاستخباراتي من الجزائر، أنه لجأ إلى هذه الطريقة، بعد الأسلحة المتقدمة والدعم العسكري الذي حظي به الجيش الوطني.

ووصف عضو البرلمان، أحمد التكالي، طلب السراج للدعم العسكري الجزائري ضد قوات الجيش الوطني، بأنه طلب المساعدة من أخيه، أي الرئيس والحكومة الجزائرية.

وأشارت المصادر الصحفية، أن القيادات العسكرية التي رافقت السراج في زيارته للجزائر، قد اجتمعت مع قيادات في المؤسسة العسكرية الجزائرية.

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