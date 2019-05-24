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مصادر: السراج طلب دعما عسكريا من الجزائر لمواجهة الجيش الوطني

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر صحفية، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد طلب من الجزائر دعمًا ومساعدة عسكرية واستخبارية، خلال زيارته للعاصمة الجزائرية والاجتماع مع الرئيس الجزائزي المؤقت عبد القادر بن صالح.

وأوضحت “اندبندنت عربية” نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المأذونة” أن السراج قد طلب المساعدة الجزائرية لتغيير موازين القوى بين المجموعات التابعة له والجيش الوطني، في محاور القِتال جنوب طرابلس.

وأشارت المصادر، أن رئيس المجلس الرئاسي، قد برّر طلبه للدعم العسكري والاستخباراتي من الجزائر، أنه لجأ إلى هذه الطريقة، بعد الأسلحة المتقدمة والدعم العسكري الذي حظي به الجيش الوطني.

ووصف عضو البرلمان، أحمد التكالي، طلب السراج للدعم العسكري الجزائري ضد قوات الجيش الوطني، بأنه طلب المساعدة من أخيه، أي الرئيس والحكومة الجزائرية.

وأشارت المصادر الصحفية، أن القيادات العسكرية التي رافقت السراج في زيارته للجزائر، قد اجتمعت مع قيادات في المؤسسة العسكرية الجزائرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • واضح انه اهطل فالجيش الوطنى الليبى هو من يؤمن الحدود مع الجزائر التى لا يمكن ان تدعم مليشيات ارهابية تعلم جيدا انها لو اوصلت البلاد للفوضى فانها ستضر بالجزائر

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    • الاخوان المفلسين يغرقون وبستنجدوا باى شئ ولكن فات الاوان فالجيش الوطنى فى طريقه لوسط العاصمة قبل ان يفكر احد فى معاداة الجيش الوطنى ويخسر مصالحه فى ليبيا فالسراق اصبح كارت محروق بالمجتمع الدولى لانه لا شرعية فهم اتوا به بشروط لم تعد موجودة بعد انسحاب 4 من نواب مجلس الصخيرات ولن يستجيب احد لصرخاته والعالم اليوم يستقبل القائد المنتصر المشير خليفة حفتر وليرحل السراق الى جانب اخوانه فى اسطنبول لينضم الى الكلاب المسعورة هناك

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  • يصادف اليوم ذكرى

    غزوة بدر (وتُسمى أيضاً غزوة بدر الكبرى وبدر القتال ويوم الفرقان) هي غزوة وقعت في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة (الموافق 13 مارس 624م) بين المسلمين بقيادة الرسول محمد، وقبيلة قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي القرشي. وتُعد غزوةُ بدر أولَ معركةٍ من معارك الإسلام الفاصلة، وقد سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى منطقة بدر التي وقعت المعركة فيها، وبدر بئرٌ مشهورةٌ تقع بين مكة والمدينة المنورة.

    youtube.com/watch?v=2fts70EUwys

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