الجيش يدفع بتعزيزات جديدة وكتيبة صاعقة للمشاركة في معارك طرابلس (صور)

كشفت مصادر ليبية أن الجيش الوطني الليبي دفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال اليوم، في معركة تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة والجماعات الإجرامية.

وقالت المصادر: إن كتيبة شهداء الزاوية 21 صاعقة التابعة للقوات الخاصة والصاعقة الليبية تحركت اليوم من “بنغازي” إلى محاور القتال في “طرابلس” بقيادة العقيد المهندس عمر كانون والملازم علي الصهبي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة.