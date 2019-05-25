اخبار ليبيا الان عاجل

الجيش يدفع بتعزيزات جديدة وكتيبة صاعقة للمشاركة في معارك طرابلس (صور)

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كشفت مصادر ليبية أن الجيش الوطني الليبي دفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال اليوم، في معركة تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة والجماعات الإجرامية.

وقالت المصادر: إن كتيبة شهداء الزاوية 21 صاعقة التابعة للقوات الخاصة والصاعقة الليبية تحركت اليوم من “بنغازي” إلى محاور القتال في “طرابلس” بقيادة العقيد المهندس عمر كانون والملازم علي الصهبي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وصلنا الى المراحل الاخيرة حيث تقوم الصاعقة بتعقب امراء المليشيات الارهابية وتصفيتهم او القبض عليهم احياء لمحاكمتهم وقد نرى منهم صلاح بادى وباشاغا والحمارى ومعتيق وسياله والكبير ومصطفى صنع الله من ممولى الارهاب وغيرهم من محور الشر الاخوانى

    رد