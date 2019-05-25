وزير التعليم يلتقي منسقة بعثة الأمم المتحدة للشؤون اﻹنسانية في ليبيا

التقى وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل، أول من أمس الخميس، منسقة بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا روبيرو، بمكتبه بديوان الوزارة في طرابلس.

ووفقا لبيان وزارة التعليم اليوم، تناول اللقاء الذي حضره مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة سلطان عبدالنبي، الحديث حول تداعيات اﻻشتباكات الجارية حول العاصمة طرابلس، وتأثيرها علي سير الدراسة بمختلف مراحلها وإمكانية تقديم المساعدة لقطاع التعليم في هذه الأزمة.

وكذلك تطرق اللقاء إلى عمل لجنة الطوارئ وإجراءات حصر النازحين وتجمعاتهم، والطرق التي ممكن أن تساهم بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم بعض الخدمات في مجال الشؤون الإنسانية.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 من القتلى و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

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