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الردع الخاصة تلقي القبض على اثنين من المتهمين في جريمة الزاوية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكنت قوة الردع الخاصة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في جريمة قتل لشخصين بمدينة الزاوية. وأوضحت القوة، أنه وفِي ظل التعاون الأمني بين أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وضمان حق المغدور بهم وطمئنة ذويهم للاقتصاص من القاتلين، تم تسليم الموقوفين المتهمين بالقتل لجهاز الردع وهم: وسام رمضان عبد الله الحطاب، ومحمود محمد علي كريم للتحقيق في هذه القضية وكشف ملابساتها وإحالة المعنيين لجهات الاختصاص.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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