“فيديو جراف” يكشف مشاركة عدد من المتطرفين الفارين من العدالة في معارك طرابلس

أعدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية “فيديو جراف” يكشف حقيقة الحشد المليشياوي ومشاركة عدد من الإرهابيين الفارين من العدالة والمطلوبين لدى الجهات الأمنية، بسبب إرتكابهم لجرائم قتل وخطف وإغتيالات في عدد من المدن الليبية.

وقالت الشعبة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى “فيس. بوك”،إن هؤلاء الإرهابين الذين يتزعمهم صادق الغريانى مفتى المؤتمر الوطني الهارب فى تركيا، وجدوا لأنفسهم وسط حاضنة حكومة الصخيرات (حكومة الوفاق) والدول الداعمة للإرهاب التي كشفت عن دورها ووجهها الحقيقي في دعم هؤلاء الإرهابيين على العلن وأمام الجميع (تركيا) .

وشددت شعبة الإعلام الحربي الليبي على أن القوات المسلحة العربية الليبية، عازمة على تطهير كامل التراب الليبي من الإرهاب وبسط الأمن والأمان في كافة ربوع ليبيا.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة.