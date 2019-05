“فيديو جراف” يكشف مشاركة عدد من المتطرفين الفارين من العدالة في معارك طرابلس

كشف اللثام جزء الاول

الجزء الأول من إصدار ( كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللئِام ) يكشف حقيقة الحشد المليشياوي ومشاركة عدد من الإرهابيين الفارين من العدالة والمطلوبين لدى الجهات الأمنية بسبب إرتكابهم لجرائم قتل وخطف وإغتيالات في عدد من المدن الليبية ليجدوا أنفسهم وسط حاضنة حكومة الصخيرات والدول الداعمة للإرهاب التي كشفت عن دورها ووجهها الحقيقي في دعم هؤولاء الإرهابيين على العلن وأمام الجميع .قواتكم المسلحة عازمة على تطهير كامل التراب الليبي من الإرهاب وبسط الأمن والأمان في كافة ربوع ليبيا الحبيبة .#شعبة_الاعلام_الحربي

