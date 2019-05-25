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“فيديو جراف” يكشف مشاركة عدد من المتطرفين الفارين من العدالة في معارك طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية “فيديو جراف” يكشف حقيقة الحشد المليشياوي ومشاركة عدد من الإرهابيين الفارين من العدالة والمطلوبين لدى الجهات الأمنية، بسبب إرتكابهم لجرائم قتل وخطف وإغتيالات في عدد من المدن الليبية.

وقالت الشعبة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى “فيس. بوك”،إن هؤلاء الإرهابين الذين يتزعمهم صادق الغريانى مفتى المؤتمر الوطني الهارب فى تركيا، وجدوا لأنفسهم وسط حاضنة حكومة الصخيرات (حكومة الوفاق) والدول الداعمة للإرهاب التي كشفت عن دورها ووجهها الحقيقي في دعم هؤلاء الإرهابيين على العلن وأمام الجميع (تركيا) .

وشددت شعبة الإعلام الحربي الليبي على أن القوات المسلحة العربية الليبية، عازمة على تطهير كامل التراب الليبي من الإرهاب وبسط الأمن والأمان في كافة ربوع ليبيا.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة.

كشف اللثام جزء الاول

الجزء الأول من إصدار ( كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللئِام ) يكشف حقيقة الحشد المليشياوي ومشاركة عدد من الإرهابيين الفارين من العدالة والمطلوبين لدى الجهات الأمنية بسبب إرتكابهم لجرائم قتل وخطف وإغتيالات في عدد من المدن الليبية ليجدوا أنفسهم وسط حاضنة حكومة الصخيرات والدول الداعمة للإرهاب التي كشفت عن دورها ووجهها الحقيقي في دعم هؤولاء الإرهابيين على العلن وأمام الجميع .قواتكم المسلحة عازمة على تطهير كامل التراب الليبي من الإرهاب وبسط الأمن والأمان في كافة ربوع ليبيا الحبيبة .#شعبة_الاعلام_الحربي

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Wednesday, May 22, 2019

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • من يصدق الداعرة الاخوانى الصادق الخرفانى فهو غبى جدا لان فتاويه كلها تتفق مع صفات ابليس فى الحقد والكراهية والبغض والانتقام والفجر فى الخصام على العكس من صفات المسلم المتدين الذى يدفع بالتى هى احسن ويعفوا ويصفح لينتظر الاجر والثواب على الله ورينا رسولنا الكريم يستغفر للمناففين ويسأل عن جاره اليهودى المريض الذى كان يلقى فى طريقه القازورات اما هذا اليهودى فى معاملاته مثل اخوانه المفلسين فقلوبهم كالحجارة او اشد قسوة واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون .باع نفسه لاردوجان الشيطان الذى وجد فبه ضالته ومنحه منبرا اعلاميا يسميه التناصح فهل يستطيع هذا الكاذب الخرفانى ان ينصح اﻻدروجان بان يغلق بيوت الدعارة المنتشرة ومقننة مثل بيوت الله دخولها امر عادى لعنة الله على هذا الدجال

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