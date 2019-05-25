قصف صاروخي وتصفيات جسدية بسبب الخلاف على الأسلحة التركية في طرابلس و الزاوية

تطورت الخلافات والمشاحنات على تقسيم الأسلحة والذخائر المدرعات التركية إلى تبادل الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة و التصفيات الجسدية بين المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق فى مدينتي طرابلس والزاوية غرب ليبيا.

وكان فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس، قد تعرض ، لقصف صواريخي نتيجة تبادل إطلاقها بين قوات تابعة لغنيوة الككلى وقوات صلاح بادي بسبب وقوع خلاف بين المجموعات المسلحة على تقسيم السلاح والذخائر القادمة من تركيا.

وفي مدنية الزاوية تم تصفية الشقيقين فراس وعبدالرحيم سركز جراء قيام الأول باستلام مدرعة تركية ورفض منحها لباقي الميليشيات وقد تطورت الأحداث فى الزاوية في ساعات متاخرة من يوم الجمعة وفجر السبت حيث سُمع صوت أنفجار في الجنوب الساحلي بالمدينة ناجم عن استهداف منزل عائلة ” الزعلوك ” في منطقة طريق البرناوي بقذائف الـ” آر بي جي ” للاشتباه في تورط ابنهم القيادي بإحدى المجموعات المسلحة في قتل فراس وعبدالرحيم سركز قائد مجموعة مسلحة أخرى.

وكانت قوة الردع الخاصة قد اعلنت تسلم الجناة في هذه حادثة مقتل فراس وعبدالرحيم سركز.

من ناحية أخرى اتهم نائب فى البرلمان الإيطالى النظام القطرى بدعم الإرهاب فى سوريا وليبيا، مشيراً إلى تمويل أمير قطر للتنظيمات المتطرفة بأموال ضخمة فى البلدين.

وقال النائب فى البرلمان الإيطالى – وفقا لمقطع فيديو – إن النظام القطرى يمول مساجد ومؤسسات دينية فى إيطاليا تنشر الفكر المتطرف ويروج للأفكار المتطرفة فى إيطاليا.

وتدعم قطر تنظيمات متطرفة فى سوريا أبرزها تنظيم جبهة النصرة الإرهابى وعدد من الإرهابيين فى ليبيا وخاصة مجالس شورى بنغازى ودرنة وإجدابيا، فضلا عن توفيرها الدعم السياسى والإعلامى للمتطرفين فى المدن الليبية.