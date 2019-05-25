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الإعلام الحربي: الجيش يتقدّم بخُطى ثابتة على جميع المحاور

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، تقدّم القوات المسلحة في جميع محاور القتال، وأهمّها محور طريق مطار طرابلس الدولي، مشيرة أن ضربات الجيش الوطني كبّدت خسائر للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأوضحت الشعبة، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن قوات الوفاق فرّت من مواقعها بعد تحرّك القوات المسلحة، وترك مواقعهم التي كانوا يتمركزون فيها مند فترة.

ونوّهت شعبة الإعلام على كافة المدوّنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الوسائل الإعلامية، بعدم ذكر تمركزات القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني، حفاظا على سرّية المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • القوات تتقدم المليشيات تتقهر قيادات الخرفان تهرب الى ارض الدعارة بتركيا تستمتع بالمال المسروق تترك الشباب الجاهل المغرر به يموت بدلا منهم الا الشاب الاذكى منهم الذى يفر الى اسرته قبل فوات الاوان وكفاية ما حصل عليه من اموال رضا هكى فالساعات القادمة فيها ساعة الصفر وانتفاضة شباب طرابلس لتنقض على ما تبقى من مليشات فارة ومذعوره امام قوات الصاعقة الواحد منهم ياكل عشرة منهم

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