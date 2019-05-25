الإعلام الحربي: الجيش يتقدّم بخُطى ثابتة على جميع المحاور

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، تقدّم القوات المسلحة في جميع محاور القتال، وأهمّها محور طريق مطار طرابلس الدولي، مشيرة أن ضربات الجيش الوطني كبّدت خسائر للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأوضحت الشعبة، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن قوات الوفاق فرّت من مواقعها بعد تحرّك القوات المسلحة، وترك مواقعهم التي كانوا يتمركزون فيها مند فترة.

ونوّهت شعبة الإعلام على كافة المدوّنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الوسائل الإعلامية، بعدم ذكر تمركزات القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني، حفاظا على سرّية المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني.

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