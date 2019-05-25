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الجيش الليبي يعلن التقدم من جميع محاور القتال في العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

نغازي — سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “قوات الجيش الليبي يسطرون في هذه اللحظات أروع الملاحم البطولية دفاعا عن وطنهم بعد السيطرة الكاملة على منطقة الأحياء البرية”، مؤكدا أن “الجيش الليبي ووحداته العسكرية تتقدم من جميع محاور القتال في جنوب وشرقي العاصمة طرابلس بمساندة سلاح الجو الليبي”.

وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ “الإرهاب” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن “حالة النفير” لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.   

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • المعركة اصبحت محسومة وعلى كل شباب طرابلس الاستعداد لساعة الصفر والالتحام مع قواتكم الباسلة لتصلوا معا صلاة العيد فى ساحة الشهداء مع صلاة الشكر لله عز وجل الذى هزم الاخوان كما هزم الاحزاب وحده لا شريك له ولتروا باعينكم تحقق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم .هلك المتنطعون قالها ثلاث

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