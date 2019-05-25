ليبيا على موعد مع 4 فصول اليوم السبت

ذكر مهتمين بمجال الأرصاد والمناخ في ليبيا، أن اليوم السبت قد يشهد 4 فصول، وأن ارتفاعا في درجات الحرارة مع رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار، إضافة إلى زوابع رعدية وسقوط أمطار، على أغلب مناطق ليبيا.

وأوضحت صفحة “طقس ليبيا” على الفيسبوك، أن التقلّب المناخي للأجواء، سببه منخفضا جويا سيتحرك على المنطقة الغربية، وهو ما سينتج عنه تقلبات في الطقس وغير المستقر.

وأشارت الصفحة، أن يوم الغد الأحد، سيتحرك المنخفض الجوي باتجاه المنطقة الشرقية، وهو ما سيجعل كتلة هوائية باردة من الجنوب، تدخل تدريجيا للمنطقة الغربية، ويتسبب بعد ذلك في تراجع درجات الحرارة وسقوط الأمطار، في بعض المناطق.

ونشرت صفحة أخرى مهتمة بشؤون الإرصاد والمناخ “طقس ليبيا Libya Weather” على الفيسبوك، صورا تُوضّح خريطتين، الأولى تُظهر ارتفاعا للحرارة، والثانية تظهر الغبار في الجو، المصاحب لأجواء اليوم السبت.

وأكدت الصفحة أن ليبيا ستتأثر اليوم، بمنخفض صحراوي وتيار جنوبي، ينتج عنه رياح “القِبلي” وارتفاعا في درجات الحرارة.

وأوضحت “طقس ليبيا Libya Weather” أن العاصمة ستصل فيها سرعة الرياح إلى 60 كيلو مترا وقد ينتج عنها غبارا، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 32-36 درجة ولاتتجاوز 31 بالساحل، وتصل 40 بغدامس والحمادة الحمراء.

وتابعت في رصدها، “مع تشكّل حالة عدم استقرار بفترات ما بعد الظهر وأمطار رعدية متوقعة بعدة مناطق.”

وأشارت الصفحة إلى أن منطقة الخليج والشمال الشرقي بما فيها بنغازي، سيكون فيه الطقس مستقرا، مع رياح شرقية تتحوّل إلى جنوبية على الخليج، وتترواح درجات الحرارة، مابين 24-32 درجة وتصل 34 بمناطق الخليج.

وتوقّعت “طقس ليبيا” ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مع رياح جنوبية على مدينة سرت وحتى مدينة بنغازي.

وتابعت في رصدها لمناطق ليبيا، أن مناطق الجنوب بما فيها سبها ، ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح ب منطقة الحمادة الحمراء والجفرة. وأن الحرارة تتراوح مابين 34-40 درجة، وتُسجّل ارتفاعا يوم الغد الأحد بمناطق الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب لتصل 44 مئوية. إضافة إلى أنه من المتوقع تكاثر للسحب بفترات المساء بمناطق الجنوب قد تصحبها امطار متفرقة. وأن مناطق الجنوب الغربي قد تشهد تراجعا تدريجيا للحرارة مع بداية يوم الأثنين القادم.

وفي سياق المتابعة اليومية للصفحات المهتمة بشؤون الإرصاد في ليبيا، كان المركز الوطني للأرصاد الجوية، قد أعلن قبل شهور، أن مكتبه الرئيسي تعرّض للتخريب، واقتصرت خدمات المركز فيما بعد على الصفحة الرسمية على الفيسبوك.

ويرى نشطاء ومهتمين، أن الصفحات المتهمة بشؤون الإرصاد والمناخ، قد سدّت الفراغ وتحاول على الدوام تقديم الخدمة اليومية للمواطنين والمواطنات في ليبيا، بعد تعرّض المكتب الرئيسي لمركز الأرصاد الجوية، إلى عملية التخريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية