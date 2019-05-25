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القيادة العامة تصدر تعليمات بمنع نشر أي معلومة عن مواقع الجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تعليمات بعدم نشر أي معلومات عن مواقع القوات المسلحة في ضواحي طرابلس، لمنع حدوث أي استهداف للمحاور التي يتواجد فيها الجيش الوطني.

وأوضحت المكتب عبر الصفحة الرسمية للقيادة العامة، أن هدف التعليمات، لأجل إتمام عملية السيطرة وتأمين المواقع التي وصلها الجيش الوطني. بشكل طبيعي ووِفقًا للوائح المتبعة.

وأشار مكتب الإعلام أنه قد ذكر هذا الموضوع لأكثر مرة، نظرا لخطورته على القوات المسلحة، وأن هناك تعليمات تقضي بتتبع من ينشر مواقع الجيش، قبل إزالة الصبغة السرية عنها. وأن من يعرض أن ينشر أي معلومات أو صورا لقوات الجيش، سيُعرّض نفسه للمسائلة القانوينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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