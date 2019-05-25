القيادة العامة تصدر تعليمات بمنع نشر أي معلومة عن مواقع الجيش

أصدر مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تعليمات بعدم نشر أي معلومات عن مواقع القوات المسلحة في ضواحي طرابلس، لمنع حدوث أي استهداف للمحاور التي يتواجد فيها الجيش الوطني.

وأوضحت المكتب عبر الصفحة الرسمية للقيادة العامة، أن هدف التعليمات، لأجل إتمام عملية السيطرة وتأمين المواقع التي وصلها الجيش الوطني. بشكل طبيعي ووِفقًا للوائح المتبعة.

وأشار مكتب الإعلام أنه قد ذكر هذا الموضوع لأكثر مرة، نظرا لخطورته على القوات المسلحة، وأن هناك تعليمات تقضي بتتبع من ينشر مواقع الجيش، قبل إزالة الصبغة السرية عنها. وأن من يعرض أن ينشر أي معلومات أو صورا لقوات الجيش، سيُعرّض نفسه للمسائلة القانوينة.

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