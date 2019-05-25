ميناء بنغازي يستقبل سفينة شحن بحمولات متنوعة

بنغازي-العنوان

شهد ميناء بنغازي البحري اليوم الجمعة دخول سفينة نقل الحاويات “ليون” وعلى متنها 433 حاوية بضائع منها 92 حاوية سيارات وملابس ومواد غذائية وصناعية متنوعة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي بأن الوكيل الملاحي للسفينة هي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية