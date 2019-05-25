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ميناء بنغازي يستقبل سفينة شحن بحمولات متنوعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

شهد ميناء بنغازي البحري اليوم الجمعة دخول سفينة نقل الحاويات “ليون” وعلى متنها 433 حاوية بضائع منها 92 حاوية سيارات وملابس ومواد غذائية وصناعية متنوعة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي بأن الوكيل الملاحي للسفينة هي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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