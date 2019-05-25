سلاح الجو الليبي يدمر آليات ودبابات لقوات الوفاق بمحاور طرابلس

قالت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية إن القوات نفذت، مساء الجمعة، ضربات ناجحة على معاقل القوات الموالية لحكومة الوفاق والجماعات المتطرفة بمحاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأضافت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن الضربات دمرت معاقل المليشيات في محور وادي الربيع/عين زارة وأجبرتها على التقهقر، كما نجحت في تدمير مدرعتين و3 دبابات ومبنى كان يستخدم نقطة تمركز للقناصة.

وأوضح أن قوات الجيش الليبي قضت على عدد من عناصر المليشيات في المعارك الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى أن قتلى “الوفاق” هم عنصران من مصراتة وآخران من طرابلس و8 من مدينة الزاوية، و3 من صرمان وصبراتة وجنزور.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة التي تسيطر عليها.