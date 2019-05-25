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الخرطوش: الوطني يسيطر بالكامل على الأحياء البرية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت قوات الجيش الوطني تقدما في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة طرابلس خلال الساعات الـ72 ساعة الأخيرة وسيطرت بالكامل على منطقة الأحياء البرية.

وأعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء الـ73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني المنذر الخرطوش في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية هذا التقدم الكبير مبينا تمكن قوات الجيش الوطني من تدمير 16 آلية للقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية وعبر ضربات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني فضلا عن مصادرة 3 آليات أخرى وإيقاع خسائر جسيمة أخرى في صفوف قوات الرئاسي.

هذا وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب على تخوم العاصمة طرابلس منذ الـ4 من أبريل الماضي بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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