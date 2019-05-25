الخرطوش: الوطني يسيطر بالكامل على الأحياء البرية

حققت قوات الجيش الوطني تقدما في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة طرابلس خلال الساعات الـ72 ساعة الأخيرة وسيطرت بالكامل على منطقة الأحياء البرية.

وأعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء الـ73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني المنذر الخرطوش في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية هذا التقدم الكبير مبينا تمكن قوات الجيش الوطني من تدمير 16 آلية للقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية وعبر ضربات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني فضلا عن مصادرة 3 آليات أخرى وإيقاع خسائر جسيمة أخرى في صفوف قوات الرئاسي.

هذا وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب على تخوم العاصمة طرابلس منذ الـ4 من أبريل الماضي بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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