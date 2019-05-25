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السراج: مهتمون بمعالجة الإشكاليات في كل المناطق

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بوفد مشائخ وأعيان قبيلتي المقارحة والعزمة في الجنوب ونظرائهم من مدينة زليتن.

وأشار بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى حضور عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال اللقاء الذي شهد في بدايته ترحيب السراج بالوفد وتقديمه لمحة عن تطورات وتداعيات الحرب على تخوم العاصمة طرابلس.

وتدارس الحاضرون الأوضاع الأمنية والخدمية في عدد من مناطق الجنوب وفي مدينة زليتن متطرقين لما تواجهه تلك المناطق من مختنقات.

هذا وشدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ختام اللقاء على اهتمامه بحلحلة المشاكل التي تواجه البلديات في مختلف المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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