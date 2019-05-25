اخبار ليبيا الان

الحاسي: نمتلك زمام المبادرة برا وجوا وبحرا

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد آمر غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني اللواء عبدالسلام الحاسي أن الحرب الدائرة منذ الـ4 من أبريل الماضي على تخوم العاصمة في طريقها إلى الحسم.

وأشار الحاسي في تصريحات أدلى بها لصحيفة البيان إلى أن هذا التأكيد يأتي نظرا للخسائر التي منيت بها القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي جعلت قوات الجيش الوطني تربح مساحات جديدة في ضواحي العاصمة طرابلس مبينا أن الجيش الوطني بات يمتلك زمام المبادرة برا وجوا وبحرا.

وكشف الحاسي عن تقدم الجيش الوطني خلال الأيام القليلة الماضية لمسافة 10 كيلومترات في محاور جنوب العاصمة طرابلس مؤكدا وجود مفاجآت مهمة في الطريق ستضرب ما تبقى من معنويات من وصفهم بـ”الإرهابيين والمرتزقة من عناصر الميليشيات” في إشارة إلى القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لماذا لايتم استهداف قادة المليشيات الارهابية سواء بالطيران او بعمليات للصاعقة خلف خطوط العدو على طريقة شيرخان

    رد