الأوضاع الأمنية في الجنوب على أجندة “السراج” ووفد من أعيان قبيلتي المقارحة والعزمة

استقبل رئيس مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، مساء اليوم الجمعة بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفداً من مشايخ وأعيان قبيلتي المقارحة والعزمة بالجنوب الليبي وأعيان ومشايخ مدينة زليتن، كما حضر اللقاء عميد بلدية طرابلس.

ورحب السراج، بالوفد وقدم لمحة عن تطورات وتداعيات أحداث طرابلس، وبحث الاجتماع الأوضاع الأمنية والخدمية في عدد من مناطق الجنوب الليبي وفي مدينة زليتن .

كما تطرق لما تواجهه تلك المناطق من مختنقات، حيث أكد السراج، على اهتمامه بحلحلة المشاكل التي تواجه البلديات بمختلف مناطق ليبيا، بطريقة عادلة متوازنة.

