الجيش يعلن التقدم في محور طريق المطار وكافة المحاور جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، تقدمه في محور طريق مطار طرابلس الليبي بعد توجيه ضربات عنيفة للقوات الموالية لحكومة الوفاق المتمركزة هناك.

وقال الجيش الليبي، في بيان أوردته شعبة الاعلام الحربي على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك: أن “تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور، وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي؛ وكبّدت قواتكم المُسلحة من خلالها العدو العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم، ولا يزال التقدم مستمرا”.

وتابع البيان: “تنوه شعبة الإعلام الحربي كافة المدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية بعدم ذكر تمركزات قواتكم المسلحة حتى يتم الإعلان رسمياً حفاظا على سرية مواقعنا والسلامة”.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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