اللواء 73 مشاة: سيطرة كاملة على منطقة الاحياء البرية وتقدم ملحوظ جنوب وشرق طرابلس

أعلن مصدر عسكرية في اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة، تحقيق قوات الجيش الوطني تقدما ملحوظا بمناطق جنوب وشرق العاصمة طرابلس، وفرض السيطرة الكاملة على منطقة الاحياء البرية وتطهيرها من قوات الوفاق.

وفي تصريحات لمسؤول المركز الإعلامي للواء الـ73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني المنذر الخرطوش وأوردتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية أكد على التقدم الكبير.

وقالت الخرطوش أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تدمير 16 آلية للقوات التابعة لحكومة الوفاق باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية وعبر ضربات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني فضلا عن مصادرة 3 آليات أخرى وإيقاع خسائر جسيمة أخرى في صفوف قوات الرئاسي.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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