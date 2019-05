المتوسط:

قامت مديرية أمن القرضة الشاطئ بدوريات وتمركزات امنية ليلية بدائرة اختصاصها حفاظا علي استتباب الأمن وتسيير حركة السير والمجاهرة بالأمن والسهر على راحة المواطنين.

وتثمن وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها مديرية أمن القرضة الشاطئ للحفاظ على الأمن والاستقرار وتأدية المهام المكلفين بها على أكمل وجه خدمة للوطن والمواطن.

