المتوسط:

شدد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، على ضرورة تشديد الحماية والحراسة على الأهداف الحيوية بالعاصمة طرابلس ورفع أقصي درجة الاستعداد والتأهب الأمني بين جميع منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالعاصمة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير الإدارة العامة للدعم المركزي لفرع الإدارة طرابلس برفقة عدد من الضباط بالإدارة اليوم الجمعة.

وكما قام العميد فتح الله، خلال هذه الزيارة بالوقوف على سير العمل داخل الفرع، والجهود التي يبذلها فرع طرابلس في حماية وتأمين العاصمة طرابلس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على أمن الوطن والمواطن.

The post جولة تفقدية لمدير الإدارة العامة للدعم المركزي بفرع طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية