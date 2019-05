المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لإدارة الأمن المركزي بسرت، بأنه من ضمن الخطة الأمنية والإجراءات الأمنية المعمول بها خلال الشهر رمضان وبالتعاون مع كامل الأجهزة الأمنية، تم ضبط حركة الشارع العام وتنظيم حركة السير ومرور المركبات داخل نطاق بلدية سرت.

وتتقدم الإدارة بكامل الاحترام والشكر والتقدير لما قدموه هؤلاء الرجال من جهود لحفظ الأمن طيلة شهر رمضان.

The post “الأمن المركزي” بسرت ينجح في ضبط حركة الشارع العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية