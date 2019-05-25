غالوب تكشف أرقاما صادمة عن ليبيا

كشفت مؤسسة “غالوب” الأميركية العاملة بمجال الاستشارات الإدارية والموارد البشرية عن معالم الحياة في ليبيا قبل بدء الحرب على تخوم العاصمة طرابلس وما بعد بداية هذ الحرب.

وأشار تقرير صدر عن المؤسسة مؤخرا إلى أن 34% من الليبيين يرغبون في مغادرة ليبيا لأن الحياة في البلاد كانت سيئة أساسا قبل بداية الحرب الأخيرة.

وأضاف التقرير أن 11% من الليبيين كانوا راغبين في الهجرة عام 2012 فيما يعاني 37% كثيرا للحصول على سكن مناسب.

وتطرق التقرير إلى وجود 43% من الليبيين غير قادرين على تحمل تكاليف الطعام مبينا أن 52% من الشعب الليبي يرى أن الاقتصاد في البلاد يزداد سوءاً يوما بعد يوم.

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