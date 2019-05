قال آمر غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء، عبدالسلام الحاسي، إن الجيش بات يمتلك زمام المبادرة برا وجوا وبحرا.

وأضاف الحاسي، أن الحرب الدائرة منذ الـ4 من أبريل الماضي على تخوم العاصمة في طريقها إلى الحسم.

ولفت الحاسي، إلى أن هذا التأكيد يأتي نظرا للخسائر التي منيت بها القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي جعلت قوات الجيش الوطني تربح مساحات جديدة في ضواحي العاصمة طرابلس.

