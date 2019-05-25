القوات المسلحة تفند الشائعات حول قصف فندق ريكسوس

نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة الإدعاءات حول قصف القوات المسلحة لفندق ريكسوس ، مشيرا الى أن هذا الفندق ليس هدفا عسكريا وأن ما تم استهدافه من قبل طيران القوات المسلحة هي أهداف عسكرية لمخازن ذحيرة أو تجمع لآليات عسكرية.

وقال المركز الاعلامي إن كذب تنظيم الإخوان ، وعصاباته لن يتوقف ولن تتوقف جرائمهم رغم ثبوت بطلان ما يدعوه في كل مرة ، بعد أن اتهموا القوات المسلحة بالرمي العشوائي للصواريخ، وبعد أن تأكد الجميع أن هذه الجرائم قد قامت بها عصاباتهم الإرهابية، وبعد أن اتهموا القوات المسلحة بقفل صمامات المياه ليتبين بعدها أن حكومة الوفاق هي المسئولة عن ذلك بحسب البيان.

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