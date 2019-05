المتوسط:

أفاد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، بأن الميناء شهد دخول سفينة نقل الحاويات “ليون” وعلى متنها 433 حاوية بضائع منها 92 حاوية سيارات وملابس ومواد غذائية وصناعية متنوعة.

وأشار المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، إلى أن الوكيل الملاحي للسفينة هي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية.

