آمر الترتيبات الأمنية بدرنة يطالب بالتبليغ عن الأجسام الغريبة ومخلفات الحرب

دعا آمر الترتيبات الأمنية بمدينة درنة العميد محمد فرج، كافة المواطنين إلى الإسراع في التبليغ عن وجود أي أجسام غريبة من أسلحة وذخائر أو ما شابه، وعدم الاقتراب منها حفاظا على سلامتهم.

وقال العميد فرج إن الجهات المختصة في المدينة ستقوم بنشر برنامج لتوعية المواطنين بذلك، وكيفية تجنب خطر الألغام ومخلفات الحرب، مؤكدا أن مخلفات الحرب تشكل خطرا يهدد أمن المواطنين.

وأشار آمر الترتيبات الأمنية إلى أن برنامج توعية المواطنين ينبه إلى عدم الاقتراب من أي جسم غريب، فقد يكون لغما أو إحدى مخلفات الحرب المتفجرة أو الذخائر التي لم تنفجر أو العبوات الناسفة بدائية الصنع.

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