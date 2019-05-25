إدانة حقوقية لاستهداف الأطباء باشتباكات طرابلس     

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الأضرار التي تعرضت لها الأطقم العاملة في المجال الطبي جرّاء الاشتباكات المُسلحة الدائرة في ضواحي طرابلس منذ نحو شهرين.

وأصدرت اللجنة بياناً أدانت فيه الخطر الذي يتعرّض له العاملون في المجال الطبي، مُؤكدة أن استهدافهم يندرج ضمن جرائم الحرب الصريحة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها إلى أن وقوع ضحايا بين الأطقم الطبية والمُسعفين نتيجة الاشتباكات في طرابلس يتعارض مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي، وأن استهدافهم بشكل مُباشر أمر مرفوض تماماً.

وشدد البيان على ضرورة أن تُدرك أطراف النزاع الدائر في ضواحي العاصمة طرابلس أن الأطقم الطبية ليست هدفاً لهم أثناء القتال، ويجب الحرص على سلامتهم.

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