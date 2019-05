ضبط عصابة متهمة بمقتل شخصين في مدينة الزاوية

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأنه وقعت جريمة قتل لشخصين مساء يوم أمس الجمعة بمدينة الزاوية وهم: فراس المختار شركس، وعبد الرحيم عبد الله شركس.

وفِي ظل التعاون الأمني بين أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وضمان حق المغدور بهم وطمأنة ذويهم للاقتصاص من القاتلين، تم تسليم الموقوفين المتهمين بالقتل لجهاز الردع، وهم: وسام رمضان عبد الله الحطاب، ومحمود محمد علي كريم، وذلك للتحقيق في هذه القضية وكشف ملابساتها، وإحالة المعنيين لجهات الاختصاص.

