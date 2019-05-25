غرفة عمليات صبراتة: القتيل البكاري تونسي الجنسية وكان مطلوباً لتورطه في جريمة قتل

ردت غرفة عمليات صبراتة بالقيادة العامة برئاسة اللواء عمر عبدالجليل في بيان لها اليوم السبت على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مما وصفتها بـ”الاكاذيب” حول حقيقة جنسية القتيل رامي عبدالرازق الذهبي بكاري وحقيقة سماح الأجهزة الأمنية بصبراتة لأسرته بدفنه بالمدينة وإقامة مراسم العزاء من عدمها.

غرفة عمليات صبراتة ، الغرفة التي أعلنت مؤخراً انشقاقها عن المجلس الرئاسي أوضحت في بيانها بأن جنسية القتيل البكاري وفق أوراقه الثبوتية وشهادة القبيلة التي يدعي انتماءه لها هي الجنسية التونسية ومسقط رأسه بولاية سيدي أبوزيد التونسية ، نافيةً نفياً قاطعاً منع أسرته من إقامة مراسم العزاء في صبراتة لأنه ليس من أخلاق الأجهزة الأمنية في المدينة وأن قتلى المليشيات المطرودة من المدينة خير شاهد بحسب نص البيان.

وأكدت الغرفة بأن القتيل التونسي البكاري مطلوب للغرفة بتهمة انتمائه لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية ، مبينةً بأن الأخير فر من المدينة عقب انتهاء معركة 6 أكتوبر 2017 وأنه قد ثبت لها ذلك من خلال وجود رايه التنظيم الإرهابي في منزله أثناء تفتيشه علاوة عن اتهامه بجريمة قتل .

وأكدت الغرفة الأمنية صبراتة في ختام بيانها بأن هذه الأكاذيب والتلفيقات تأتي لتزييف الحقيقة وهي جزء من الحرب الإعلامية التي وصفتها بـ”القذرة” التي تشن من قبل أعداء الدولة الحقيقية دولة مؤسستي الجيش والشرطة بحسب نص البيان.

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