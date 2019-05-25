تظاهرة حاشدة في مدينة الزنتان تؤيد الجيش وتعد “فجر ليبيا” عملية ارهابية

رفض متظاهرون في وسط مدينة الزنتان وجود المليشيات المسلحة التي تحكم سيطرتها على العاصمة وتعيث فيها فسادا كما رددوا عبارات رافضة لجماعة الاخوان.

وجدد المتظاهرون دعمهم للجيش والقيادة العامة في العمليات العسكرية الجارية لتحرير العاصمة من المجموعات المسلحة والإرهابية.

المظاهرة خرجت مساء الجمعة في مدينة الزنتان تحت عنوان ” لن ننسى جريمة فجر ليبيا – لن نسمح بقيام دولة الأخوان ) وجابت شوارع المدينة ومن ثم إتجهت لـ ” ميدان الشهداء ”.

وألقى ” مجلس الأعيان ” بياناً أكد فيه رفضه لأي شكل من أشكال التعاون مع الإخوان المسلمين من قبل أي طرف في المدينة أو مع المجموعات المسلحة في طرابلس مجدداً موقفه من عملية فجر ليبيا كعملية إرهابية، وذلك وفقاً لنسخة ورقية من بيان صادر عن التظاهرة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي