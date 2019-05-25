تحذير تونسي خطير من مصير أزمة ليبيا

حذر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مما يحدث في ليبيا واصفاً أياه بالأمر الخطير للغاية.

وقال الجهيناوي في تصريحات صحفية إن “الأزمة الليبية بدأت تتحول إلى حرب أهلية” حسب وصفه، مبدياً أسفه لعدم وجود حكومة مركزية مُوحدة في ليبيا قادرة على الإمساك بزمام الأمور في البلاد.

وأشار وزير الخارجية التونسي خلال تصريحاته إلى أن الوضع في ليبيا يؤثّر مباشرة على الوضع في تونس، مؤكداً أن دبلوماسية بلاده على اتصال مع جميع الأطراف في ليبيا، وأن بلاده مستعدة لمساعدة الليبيين للخروج من الأزمة الحالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية