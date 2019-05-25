مصادر عسكرية تكشف عن موعد واهداف زيارة مرتقبة لـ”حفتر” إلى واشنطن

كشفت مصادر عسكرية في قيادة الجيش الليبي عن أن زيارة مرتقبة للمشير خليفة بلقاسم حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إلى العاصمة الأميركية واشنطن في منتصف يونيو المقبل.

وبحسب المصادر وفقاً لتصريحات نشرتها “جريدة الاتحاد الاماراتية” فإن زيارة المشير حفتر تهدف لاستعراض جهود الجيش في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وقالت المصادر إن المشير حفتر سيلتقي قيادات بارزة في إدارة الرئيس ترامب، لافتة إلى أن الزيارة تأتي ضمن الجولة الخارجية الناجحة التي يقوم بها قائد الجيش الليبي لحشد الدعم الدولي لعملية تحرير طوفان الكرامة التي أطلقها في الرابع من أبريل الماضي.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع المشير خليفة حفتر خلال أبريل الماضي، اعتبرها مراقبون بمثابة اعتراف أميركي بالقائد العام للجيش الليبي كطرف قوي، وبعثت بإشارات قوية عن دعم تحركه لإنهاء وجود الميليشيات في طرابلس ومكافحة الإرهاب.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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