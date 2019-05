آمر الترتيبات الأمنية بدرنة يدعو المواطنين للتبليغ عن الأجسام الغريبة

المتوسط:

طالب آمر الترتيبات الأمنية بمدينة درنة العميد محمد فرج، كافة المواطنين بضرورة الإسراع في التبليغ عن وجود أي أجسام غريبة من أسلحة وذخائر أو ما شابه، وعدم الاقتراب منها حفاظا على سلامتهم.

وأضاف فرج، أن الجهات المختصة في المدينة ستقوم بنشر برنامج لتوعية المواطنين بذلك، وكيفية تجنب خطر الألغام ومخلفات الحرب، مؤكدا أن مخلفات الحرب تشكل خطرا يهدد أمن المواطنين.

ولفت إلى أن برنامج توعية المواطنين ينبه إلى عدم الاقتراب من أي جسم غريب، فقد يكون لغما أو إحدى مخلفات الحرب المتفجرة أو الذخائر التي لم تنفجر أو العبوات الناسفة بدائية الصنع.

