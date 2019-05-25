سيالة يقيل القائمة بأعمال سفارة ليبيا بمصر .. واقتحام مكتبها بالقوة

أصدر وزير خارجية الوفاق المفوض، محمد سيالة، قرارا بإعفاء القائمة بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، حنان زغبية، من مهامها، عقب رفضها إصدار بيان باسم السفارة يدين عمليات الجيش في طرابلس، ويتبنى وجهة نظر أحادية تتهمه بارتكاب انتهاكات وتجاوزات لم تثبت صحة كثير منها، ويغض الطرف عن مشاركة إرهابيين ومطلوبين في صفوف قوات الحكومة أشار إلى وجودهم الاتحاد الأوروبي وغيره من الهيئات الدولية، بحسب صحيفة المرصد.

وقال مصدر للصحيفة، إن سيالة كلف الموظف بالسفارة، فوزي تنتوش، قائما بالأعمال، مشيرا إلى أن الأخير ورفاقه اقتحموا مكتب القائمة بالأعمال مساء أمس بالقوة، واستولوا على مستندات خاصة بتحقيقات فساد تتعلق بالاستثمارات الليبية في جمهورية مصر، وقاموا بتغيير المفاتيح والأقفال، وأخطروا الموظفين بعدم التعامل مع زغبية مجددا.

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