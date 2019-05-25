الجيش الليبي يستعد للمرحلة الثالثة من معركة طرابلس

جريدة الاتحاد – تستعد قوات الجيش الليبي لإطلاق المرحلة الثالثة من معركة طرابلس بتكثيف سلاح الجو لغاراته على تمركزات المجموعات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق، والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في العاصمة.

ويسعى الجيش الليبي على مدار 7 أسابيع إلى استنزاف الميليشيات المسلحة بتدمير مخازن للأسلحة والذخائر في محاور طرابلس، ما دفع قادة الميليشيات لطلب النجدة من الجانب التركي الذي دعم المسلحين بمدرعات عسكرية. واحتدمت المواجهات بين الجيش الليبي، وميليشيات داعمة لحكومة الوفاق بالأسلحة المتوسطة والمدفعية في محاور طريق المطار وخلة الفرجان وعين زارة والزطارنة.

وقال اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة لـ«الاتحاد»، إن قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً ملحوظاً و«قفزات» ملموسة باتجاه معسكر النقلية قرب كوبري صلاح الدين.

ولفت المنصوري إلى أن قوات الجيش الليبي لا تعير أي اهتمام بالدعم التركي للميليشيات بالسلاح، مشيراً إلى أن التعزيزات التي وصلت للميليشيات لم تحدث أي فارق على الأرض. وبحسب مراقبين فإن الميليشيات في طرابلس تعاني انهياراً كبيراً في صفوفها بسبب عدم امتلاكها القدرات والخبرات العسكرية التي تمكنها من الصمود أمام جيش نظامي، وهو ما يفسر سبب اتجاه الجيش الليبي لإطالة أمد المعركة لاستنزاف الميليشيات بشكل كامل.