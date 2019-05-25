التحام محوري طريق مطار طرابلس والاحياء البرية والجيش يفاجئ قوات الوفاق بفتح محور جديد في القربوللي – فيديو

شهدت معارك العاصمة الليبية طرابلس تسارعا لافتاً وتطورات جديدة بالتحام قوات الجيش الوطني الليبي بمحوري طريق المطار والأحياء البرية أمام ملاهي المحروق بطريق المطار.

وفيما يعد مفاجأة كبيرة للميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس قررت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي فتح محور جديد للقتال بمنطقة القربوللي، حيث شوهدت آليات عسكرية كبيرة تتوجه إلى المحور الجديد.

وفي سياق متصل أصدرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تنبيها إلى كافة المدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام بعدم ذكر تمركزات قوات الجيش الوطني الليبي حتى يتم الإعلان رسميًا حفاظا على سرية مواقع وسلامة الجنود

وقالت شعبة الإعلام الحربي الليبي الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية تتقدم في هذه الساعات بخطى ثابتة في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس وتحقق الانتصارات ويُسطرّ رجالها ملاحم البطولة في ساحات الوغى.

وأشارت الشعبة إلى أن تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي؛ وكبّدت القوات المُسلحة العربية الليبية من خلالها العدو العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم. ولا يزال التقدم مستمرا.