التحام محوري طريق مطار طرابلس والاحياء البرية والجيش يفاجئ قوات الوفاق بفتح محور جديد في القربوللي – فيديو

#شعبة_الاعلام_الحربي الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية تتقدم في هذه الساعات بخطى ثابته في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس وتحقق الإنتصارات ويُسطرّ أبنائكم ملاحم البطولة في ساحات الوغى .تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي ؛ وكبّدت قواتكم المُسلحة من خلالها العدو العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم . ولازال التقدم مستمرتنوه شعبة الإعلام الحربي كافة المدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية بعدم ذكر تمركزات قواتكم المسلحة حتى يتم الإعلان رسمياً حفاظا علي سرية مواقعنا وحرصا علي سلامة جنودنا #لبيك_طرابلس

