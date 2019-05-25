الدولية للهجرة تؤكد عدم وجود موانئ آمنة في ليبيا لإعادة المهاجرين

أكدت المنظمة الدولية للهجرة عدم وجود موانئ آمنة في ليبيا لعودة المهاجرين غير القانونيين إليها.

وشددت المنظمة على أنه لا ينبغي إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى مراكز الإيواء في ليبيا، وذلك على خلفية إنقاذ قرابة مئتي مهاجر وإعادتهم إلى الشواطئ الليبية التي قالت المنظمة إن الاشتباكات المسلحة في طرابلس تحول دون وجود مكان آمن لهولاء المهاجرين.

وأشارت المنظمة إلى إعادة أكثر من أربعة آلاف مهاجر الى بلدانهم بأمان في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا بدعم من برنامج العودة الانسانية الطوعي للهجرة

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