القيادة العامة تجدد التعليمات بشأن منع نشر المعلومات عن مواقع الجيش في طرابلس

طرابلس-العنوان

جدد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة تعليماته بعدم نشر أي معلومات عن مواقع القوات المسلحة في ضواحي طرابلس لمنع حدوث أي استهداف للمحاور التي تتواجد بها قوات الجيش.

وقال بيان المكتب الاعلامي التابع للقيادة العامة بأن الهدف من التعليمات هو إتمام عملية السيطرة وتأمين المواقع التي وصلها الجيش بشكل طبيعي.

وأشار البيان بأنه نبه مرارا وتكرارا بعدم الاندفاع ونشر تحركات الجيش نظراً لخطورته على القوات المسلحة وأن هناك تعليمات تقضي بتتبع من ينشر مواقع الجيش قبل إزالة الصبغة السرية عنها، منوهاً إلى أن من ينشر أي معلومات أو صور لقوات الجيش، سيُعرض نفسه للمسائلة القانونية.

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