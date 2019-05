المتوسط:

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، بيانا، حول استهداف الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف في محاور الدفاع ووقف أحداث العاصمة طرابلس.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، منذ يوم 4 أبريل من الشهر الماضي، اشتباكات وعنف متبادل، الأمر الذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين.

