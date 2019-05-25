شعبة الاعلام الحربي: الجيش يتقدم في جميع محاور القتال بطرابلس

أكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة تقدم القوات المسلحة بخطى ثابتة في جميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس .

وقالت الشعبة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن تقدمات اليوم كانت في كافة المحاور وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي ؛ مؤكدة تكبيد الجماعات المسلحة العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم بحسب المنشور.

كما طالبت شعبة الإعلام الحربي كافة المدونين والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية بعدم ذكر تمركزات القوات المسلحة حتى يتم الإعلان رسميا حفاظا على سرية مواقعها وحرصا على سلامة قوات الجيش .

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