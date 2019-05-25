نقابة المعلمين بنغازي تختتم ملتقى العام الأول للمعلمين

بنغازي 25 مايو 2019 (وال)- اختتمت نقابة المعلمين بنغازي، الملتقى العام الأول للمعلمين وإدارات المدارس وديوان التربية والتعليم بنغازي.

هذا وشارك في الملتقى الذي اختتم الخميس بمقر النقابة ببنغازي، تحت شعار “اكتشاف السلبيات التي تُواجه العملية التعليمية، ووضع خطوات لمعالجتها وتطوير ايجابياتها”، نقيب معلمي بنغازي عمر العبار، ومدير مكتب الامتحانات سعيد ماضي، ورئيس قسم الإعلام بشؤون التربية والتعليم بنغازي سامي العشيبي، إلى جانب عدد من مديري المؤسسات والمعلمين والمعلمات.

وقال ورئيس قسم الإعلام بشؤون التربية والتعليم بنغازي سامي العشيبي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن هذا الملتقى تُعد الأولى الذي تنظمه نقابة معلمي بنغازي، حيث بحث المجتمعون عدد من المحاور الهامة من أبرزها بداية ونهاية العام الدراسي القادم، والملاك الوظيفي.

وأضاف العشيبي أنه تم مناقشة التأمين الصحي، وقانون حماية المعلم، والامتحانات، ومحاربة الغش في الامتحانات، والكتاب المدرسي، والتعديل في المناهج الدراسية، الصيانة، النظافة، وقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2018 الخاص بالمتقاعدين من المعلمين.

وأوضح العشيبي أنه تم تشكيل “4” لجان لإعداد مقترحات وحلول لهذه القضايا، على أن يُسلم للغرفة الرئيسية والتي بدورها تُعد كتيب بالخصوص، يتم إحالته عن طريق النقابة إلى الجهات المختصة بالدولة الليبية. (وال – بنغازي) ع ط / ف ع/ ر ت

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