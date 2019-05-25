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غرفة عمليات صبراتة تؤكد أن رامي بكاري تونسي الجنسية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت غرفة عمليات صبراتة أن القتيل رامي عبدالرزاق بكاري ينتمي للجنسية التونسية وفقا لأوراقه الثبوتية وشهادة القبيلة التي يدعي انتماءه إليها.

ونفت الغرفة في بيان صادر عنها منع أسرة القتيل من دفنه بالمدينة وإقامة مراسم جنازة وتعزية له حتى مع كونه أحد المطلوبين لها بتهمة انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي واتهامه بارتكاب جريمة قتل مشيرة إلى أن نشر هذه الأكاذيب جزء من حرب إعلامية يقوم بها أعداء الدولة الحقيقيين.

يذكر أن رامي البكاري قتل أثناء مواجهات مع الجيش بمنطقة الزهراء فيما نقلت عدد من وسائل الإعلام أنه قتل أثناء عمله كطبيب ميداني.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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