اندبندانت عربية تكشف تفاصيل مفاجئة من زيارة “السراج” إلى الجزائر

قالت مصادر مطلعة وفقاً لما نشرته “اندبندنت عربية” أن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد طلب مساعدة عسكرية واستخباراتية من الجزائر.

وقالت المصادر وفقاً للشبكة فإن طلب الدعم يأتي على اعتبار أن حفتر، يسعى بدعم من جهات دولية معروفة، إلى تغيير موازين القوى على الأرض قبل موعد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية الذي ترعاه الأمم المتحدة، ودعت إليه الجزائر ضمن إطار عملها على تقريب وجهات نظر مختلف القوى الليبية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار وإعلان مصالحة وطنية تنهي الأزمة التي تعصف بالبلاد وتهدد مستقبل الليبيين.

وأضافت المصادر ذاتها أن قيادات عسكرية ليبية رافقت السراج، التقت قيادات من المؤسسة العسكرية الجزائرية.

وصرح النائب في برلمان طرابلس، أحمد التكالي، أنه “من حق السراج أن يطلب دعماً عسكرياً واستخباراتياً إذا رأى أنه بحاجة إلى ذلك”. وأضاف “تربطنا بالجزائر علاقات أخوة ولا يعيب على الأخ أن يطلب المساعدة من أخيه”.

وكان رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح، أعرب خلال لقائه السراج، عن القلق العميق إزاء ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، معبّراً عن أسفه لاستمرار الاقتتال، وسفك الدماء الليبية، على الرغم من النداءات الملحة المختلفة لوقف الأعمال العدائية، واستئناف الحوار كحل سياسي لا بديل عنه للأزمة الليبية”، مؤكداً رفض الجزائر للحل العسكري للأزمة.

وقال إن “الجزائر تقف دائماً إلى جانب الليبيين، وستعمل بكل جهدها لوقف الحرب لأن أمن الجزائر من أمن ليبيا”، مشيراً إلى أن “استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعمق الانقسامات ويزيد من الاحتقان السياسي الداخلي ويغذي التدخلات الخارجية بل يفاقمها”.

وعلّق النائب التكالي بأنه “أمر طبيعي أن يتواصل السراج، مع محيطه وعمقه المغاربي، بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا”. وأضاف أنه “على الجزائر أن يكون لها موقف واضح تجاه هذه الأزمة، نظراً إلى ما تمثله لليبيين عبر تاريخ مشترك وجوار يجمع البلدين”.

وضع الجزائر

تصريحات بن صالح التي حملها بيان رئاسة الجمهورية، تكشف أن زيارة السراج مرتبطة بجهات جزائرية أخرى ممثَلة بالمؤسسة العسكرية، بخاصة أن الجزائر تشهد أزمة سياسية وحالة عدم استقرار لا تسمح لها باتخاذ مواقف سياسية قوية أو ممارسة ضغوط خارجية لمناصرة قضايا دولية، الأمر الذي أشار إليه ضمناً، المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف، حين صرح أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقبل الجزائر باستمرار ليبيا في حالة عدم الاستقرار التي تنجم عنها تداعيات خطيرة جداً على الأمن والسلم، ليس فقط على ليبيا وإنما على دول الجوار كافة”.

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